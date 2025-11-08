Addio a Daniele Ricci, scomparso a 48 anni

Un profondo dolore ha colpito la comunità di Santopadre per la prematura scomparsa di Daniele Ricci, venuto a mancare il giorno 8 novembre 2025 presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, all’età di soli 48 anni.

A darne il triste annuncio la mamma Assunta, il fratello Vladimiro, la cognata Pamela, le nipoti Giada e Ambra, insieme ai cugini, agli zii e a tutti i parenti che lo hanno amato.

La salma giungerà domenica 9 novembre 2025, intorno alle ore 14:30, presso la Chiesa Parrocchiale di San Folco in Santopadre, dove alle ore 15:00 saranno celebrati i funerali.

Seguirà l’accompagno al cimitero locale.

La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, ma di sostenere la ricerca contro il cancro attraverso donazioni all’A.I.R.C., gesto che riflette la sensibilità e la generosità che hanno sempre contraddistinto Daniele nella sua vita.

In queste ore di dolore, l’intera redazione di Liritv si unisce al cordoglio della famiglia Ricci, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di una persona stimata, conosciuta e apprezzata da molti per la sua gentilezza, la disponibilità e il sorriso sincero.

Alla mamma Assunta, al fratello Vladimiro e a tutti i familiari, giungano l’affetto e la vicinanza della nostra redazione e di quanti, attraverso il suo esempio, hanno potuto conoscere il valore umano di Daniele.

“Il ricordo di chi ci lascia continua a vivere nei gesti, nei sorrisi e nell’amore che ha saputo donare.”

