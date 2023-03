Si è tenuto, in questo weekend ad Itri, il tradizionale evento dedicato ai “Fuochi di San Giuseppe”. E’ stata questa la prima occasione pubblica per il neo assessore regionale Elena Palazzo (Fdi), per incontrare i suoi concittadini assieme alla Giunta comunale, di cui fa parte. In visita ad Itri, per l’occasione, anche il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma ed il Consigliere regionale Laura Corrotti. “Momento come questo” ha dichiarato la Palazzo ” sono fondamentali per il nostro Paese. Si riescono, in una serata, a coniugare tradizioni, gastronomia, musica ed a generare turismo. Ringrazio il Presidente Aurigemma ed il consigliere Corrotti, che, con la loro presenza, hanno dato ulteriore risonanza ad uno degli eventi più cari alla tradizione itrana”. Dal palco l’Assessore Palazzo, assieme al sindaco Agresti ed alla giunta, ha ringraziato per il lavoro corale fatto per questa occasione. Ha sottolineato, inoltre, come in questo ultimo anno, ed in occasione del periodo in cui ha svolto le funzioni da Sindaco, la giunta ha saputo lavorare assieme, coesa ed unita per superare molte difficoltà. Questa edizione dei Fuochi di San Giuseppe, per la prima volta durata due giorni, ha dato la possibilità di registrare un grande successo. “Da nuovo regionale, sarà mio impegno contribuire a far crescere eventi come questo per arricchire ed affinare la nostra offerta turistica. Non salvaguardia di una tradizione, come sino ad oggi intesi, ma interventi che possano valorizzare, puntare su eventi con una forte valenza antropologica culturale. Questi difatti ci rendono unici e sono oggi sempre più apprezzati”.

