Ad Atina la mostra “Connessioni in itinere”

Il Museo Accademie Vitti di Atina ospita la mostra “Connessioni in itinere”, un progetto espositivo che mette in dialogo le opere di Rocco Pellegrini ed Emiliano Pesce, costruendo un percorso visivo e simbolico tra memoria, materia e contemporaneità.

L’inaugurazione si terrà sabato 20 giugno 2026 alle ore 17:30 presso il Museo Accademie Vitti, in Via Sode 180, Atina Inferiore.

La mostra nasce come occasione di confronto tra linguaggi artistici differenti, accomunati dalla volontà di indagare il rapporto tra passato e presente. Il titolo, “Connessioni in itinere”, richiama un movimento continuo: un cammino fatto di rimandi, stratificazioni, segni e presenze che attraversano il tempo e restituiscono allo spettatore una riflessione sul valore della memoria e sulla sua capacità di trasformarsi in racconto contemporaneo.

All’inaugurazione interverranno rappresentanti istituzionali, culturali e artistici del territorio. L’incontro sarà introdotto dal Prof. Domenico Cedrone e vedrà i saluti del Sindaco di Atina, Piero Volante.

Sono previsti inoltre gli interventi di Cesare Erario, Luigi Vacana, Biagio Cacciola, Accademie Vitti, Provincia Creativa e dello storico e critico d’arte coinvolto nel progetto.

L’esposizione si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale del territorio promosso dal Museo Accademie Vitti, luogo simbolico della storia artistica di Atina e punto di riferimento per iniziative capaci di intrecciare identità locale, ricerca artistica e apertura verso nuovi linguaggi espressivi.

Attraverso le opere di Pellegrini e Pesce, il pubblico sarà accompagnato in un itinerario che non si limita alla semplice osservazione, ma invita a cogliere relazioni, contrasti e continuità. Un percorso che parla di tempo, materia, memoria e trasformazione, restituendo alla visita una dimensione intima e collettiva allo stesso tempo.

La mostra sarà visitabile dal 20 giugno al 31 luglio 2026.

Orari di apertura:

Mattina: 10:00 – 13:00

Pomeriggio: 17:00 – 20:00

Luogo:

Museo Accademie Vitti

Via Sode 180

03042 Atina Inferiore

Ingresso libero.