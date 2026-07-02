Ad Arpino tornano “Le Cantine d’Estate”: il 4 luglio il centro storico si trasforma in un percorso di gusto e musica

admin
CANTINE ARPINO 2026
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Sabato 4 luglio 2026, a partire dalle ore 19:00, il centro storico di Arpino (Fr) ospiterà “Le Cantine d’Estate”, un appuntamento giunto alla nona edizione. L’evento che celebra l’estate tra enogastronomia, musica e divertimento.

Per tutta la serata le caratteristiche cantine nel borgo di Cicerone  si animeranno con street food, vino e birra, accompagnati da live music, street DJ e mercatini, regalando ai visitatori un’atmosfera di festa tra le vie del centro storico.

L’evento è a ingresso libero e rappresenta un’occasione per vivere Arpino in una suggestiva serata estiva all’insegna dell’enogastronomia e dell’intrattenimento.

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