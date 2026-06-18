Ad Arpino il 22 giugno si apre la II edizione della Summer School

Dopo il grande successo della recente edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, che ha confermato ancora una volta il ruolo di Arpino come punto di riferimento internazionale per gli studi classici e umanistici, tutto è pronto per l’inaugurazione della seconda edizione della Summer School organizzata dal Centro Studi Umanistici “M. Tullio Cicerone” nell’ambito del progetto “Arpino, Arte, Formazione e Cultura” in collaborazione con la Fondazione Roma. L’iniziativa vedrà la partecipazione di ricercatori, studiosi e giovani accademici provenienti non solo da diverse Università italiane, ma anche di altri Paesi europei, a testimonianza del crescente interesse che il progetto ha suscitato nel panorama culturale e scientifico internazionale. Come già avvenuto nella fortunata esperienza dello scorso anno, le attività didattiche si svolgeranno, da lunedì 22 a venerdì 27 giugno, nelle suggestive sale della Fondazione “Umberto Mastroianni”, luogo simbolo della cultura e dell’arte del territorio. Le lezioni e i seminari saranno affidati a docenti universitari di prestigiosa fama, protagonisti del mondo della ricerca e dell’alta formazione, che offriranno agli iscritti un’importante occasione di approfondimento e confronto. La tematica di quest’anno, proposta dal Presidente del Comitato Scientifico e Direttore del Corso prof. Paolo De Paolis, del Dipartimento di Cultura e Civiltà dell’Università di Verona, è “Pratiche e strumenti didattici dalla Tarda Antichità all’Umanesimo”. La Summer School rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del Centro Studi Umanistici, che si conferma sempre più protagonista della promozione culturale nel Lazio, valorizzando il patrimonio storico e intellettuale di Arpino e creando opportunità di dialogo tra il mondo accademico, le istituzioni e le nuove generazioni. L’apertura della seconda edizione segna dunque un nuovo momento di rilievo per la città di Cicerone, sempre più al centro di una rete internazionale di studi, ricerca e cultura, capace di attrarre talenti e competenze da tutta Europa.

Il Presidente del Centro Studi Umanistici Avv. Renato Rea