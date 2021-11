Ad Arce Edoardo Mario Sulpizio vince la Coppa Italia ACI Karting 2021 Categoria 60 Mini

Velocità, tenacia e voglia di vincere, con queste caratteristiche il giovane Edoardo Mario Sulpizio è riuscito a portarsi a casa il titolo di Campione nella Coppa Italia ACI Karting 2021 Categoria 60 Mini.

Nella gara di Arce è arrivato quarto il sabato nelle qualifiche trovando un po’ di traffico in pista, poi nella prima gara è riuscito a risalire chiudendo in prima posizione con 5 secondi di vantaggio sul secondo classificato.

Domenica secondo posto nel warm up e poi una gara da incorniciare: Edoardo tiene tutti dietro nel giro di ricognizione, allunga subito tenero la bagarre alle sue spalle e chiude primo con bel 7 secondi di vantaggio sugli inseguitori.

Grande fine settimana e grande coppa portata a casa!

Doveroso il ringraziamento al Team TK Kart e i complimenti dalla DrcSportManagement.

COMUNICATO STAMPA