Ad Anagni parte l’avvio delle consultazioni territoriali della Lega in Lazio: Ciacciarelli annuncia nuova fase di crescita

Con il congresso di Anagni parte ufficialmente la nuova fase di consultazioni territoriali della Lega sull’intero territorio regionale del Lazio.

La finalità, fortemente voluta dal Vice Segretario Nazionale e Sottosegretario Sen. Durigon, è quella di rafforzare la struttura di partito sul territorio garantendone, per la prima volta, una legittimazione democratica attraverso la diretta elezione del Segretario Cittadino e dei membri del direttivo.

L’avvio dei congressi territoriali infatti costituisce un momento fondamentale per la crescita del nostro partito, consentendo lo sviluppo di un dibattito interno e di una sana e corretta competitività che, attraverso il congresso, trova il proprio momento di unione nel principio della comune appartenenza e dell’unico obiettivo di affermazione del partito.

Ringrazio il Vice Segretario Nazionale Claudio Durigon, il Segretario Regionale Davide Bordoni, il Responsabile Organizzativo Lazio Mario Abbruzzese, il Segretario Provinciale On. Ottaviani ed il Sen. Paganella per aver consentito l’organizzazione di questo importante congresso.

Complimenti ad Elvio Protani Giovannelli Per l’elezione a Segretario cittadino della Lega di Anagni ed a tutti i membri del direttivo eletti.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.