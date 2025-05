Ad Alatri, “Famiglie Sconnesse”: Un Convegno per Navigare con Consapevolezza nell’Era Digitale

Sensibilizzare e informare sull’uso consapevole delle tecnologie digitali nella prima infanzia: è stato questo il duplice e fondamentale obiettivo del convegno itinerante “Famiglie Sconnesse. Tecnologie Digitali nella Prima Infanzia”, promosso dal Consorzio Intesa con il Patrocinio del Comune di Alatri. L’appuntamento, tenutosi il 29 maggio presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” di Alatri, ha richiamato un folto pubblico tra genitori e professionisti ed anche studenti del Liceo Pietrobono, dimostrando la crescente urgenza di affrontare questa tematica cruciale per lo sviluppo dei più piccoli.

L’evento di Alatri si inserisce in un percorso ormai consolidato di appuntamenti itineranti, che hanno già riscosso grande successo l’anno scorso con i primi due eventi tenutisi rispettivamente a Cassino e Frosinone. Come sottolineato da Eugenia Natale, moderatrice della giornata e Terapista Occupazionale, il Consorzio Intesa è da sempre impegnato nella promozione del benessere dei bambini e delle loro famiglie, e con questo convegno si pone l’obiettivo di “promuovere un uso equilibrato e responsabile delle tecnologie navigando con consapevolezza nel mondo digitale insieme ai bambini”.

Dai questionari somministrati qualche giorno fa a genitori e professionisti, è emerso chiaramente come le maggiori preoccupazioni siano legate alla dipendenza, ai problemi fisici ed all’impatto sulle relazioni sociali dei bambini. La discussione ha evidenziato l’ambivalenza dei media device: se da un lato possono supportare la fantasia e lo sviluppo del linguaggio, dall’altro, se non gestiti con attenzione, possono nuocere alla socialità. L’intento del convegno è stato dunque quello di promuovere un uso consapevole ed equilibrato, per garantire il massimo benessere e uno sviluppo armonioso ai bambini.

La giornata ha visto la partecipazione di illustri relatori che hanno approfondito la tematica da diverse prospettive. Dopo l’accoglienza e la registrazione, i lavori sono stati aperti dalla Dottoressa Lorenza Castagnacci, Referente Comunale Nidi d’Infanzia, che ha fornito preziose parole introduttive. A seguire, i saluti istituzionali hanno sottolineato l’importanza del tema per la comunità. È intervenuto l’Assessore alle Politiche Sociali di Alatri, Umberto Santoro.

Il cuore del convegno è stato poi animato dagli interventi dei relatori esperti protagonisti di questo terzo appuntamento. La Dottoressa Roberta Baldassarra, Pedagogista esperta in disabilità dello sviluppo, ha affrontato la tematica cruciale della crescita all’interno del mondo digitale e il ruolo fondamentale degli adulti nella riduzione dell’impatto sui bambini. Il Dottor Valerio Simonelli, Neuropsichiatra Infantile e Dirigente Medico presso l’ASL di Frosinone, ha esposto in modo approfondito i rischi e le conseguenze per la salute legati alla dipendenza e alla gestione delle nuove tecnologie. Un ospite d’eccezione, il Dottor Giuseppe Varrasi, Pediatra e fondatore di “Pediatria On Line” e “MAMMAePAPA.it”, ha esaminato attentamente l’utilizzo dei media device nei bambini, offrendo la prospettiva e gli studi più aggiornati della pediatria.

Per approfondire l’innovazione digitale nelle Scuole dell’Infanzia, è intervenuta Michela Pacitto, Docente scuola dell’infanzia IC 1 Alatri, condividendo la sua esperienza sul campo.

In chiusura, Davide Fischanger, Operatore culturale e ideatore del progetto “Gatti Ostinati”, ha presentato il Progetto “Letture in Gioco”, illustrando i benefici della lettura a voce alta, un’attività fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini.

La giornata si è conclusa con un ampio spazio dedicato alla discussione, permettendo ai partecipanti di porre domande e condividere le proprie riflessioni. Il Presidente del Consorzio Intesa, Silvio Reale, ha manifestato la sua piena soddisfazione per l’evento, sottolineando che questo è il terzo appuntamento di un percorso significativo e che il Consorzio proseguirà su questa linea d’onda, volta a sensibilizzare e valorizzare temi importanti come l’uso consapevole delle tecnologie digitali. L’impegno del Consorzio Intesa e del Comune di Alatri prosegue, con la ferma intenzione di portare avanti eventi come questo per informare, coinvolgere attivamente e sensibilizzare sull’uso responsabile e consapevole dei dispositivi digitali per il futuro e il benessere dei bambini. Sono promessi ulteriori appuntamenti itineranti su altre tematiche interessanti e quanto mai attuali, sempre afferenti alla fascia 0-3 anni.