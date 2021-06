Acuto, minaccia con un coltello il titolare di un’attività commerciale: nei guai 57enne

In Acuto i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà F.M.B.T., tunisino 57enne, per atti persecutori minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’uomo, già censito per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, si era reso autore di reiterate minacce e comportamenti molesti nei confronti del titolare di una locale attività commerciale. Recentemente aveva minacciato di morte il gestore con un coltello da cucina e solo grazie al tempestivo intervento dei militari operanti si scongiurava il peggio. L’arma utilizzata è stata sottoposta a sequestro.

