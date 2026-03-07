Acuto: i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità

Nella mattinata del 5 marzo 2026 i Carabinieri della Compagnia di Anagni, con il Comandante Cap. Alessandro Dell’Otto e della Stazione di Acuto hanno incontrato gli studenti della scuola Santa Maria De Mattias. Durante l’incontro, a cui hanno preso parte complessivamente circa 50 alunni e alunne nell’ambito del progetto denominato “contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità”, i Carabinieri hanno toccato problematiche più svariate come quella relativa all’uso consapevole dei social network, soffermandosi sull’argomento, molto sentito tra i ragazzi, quale quello del bullismo e cyber bullismo e sulle insidie nascoste di internet, soprattutto del “dark web”.

Si è evidenziata la necessità di collaborazione della popolazione con le autorità ed in particolare con le forze di polizia. Durante il seminario, gli studenti hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, scoprendo le tante specialità come i Carabinieri Forestali, dei NAS, RIS, GIS, Subacquei, Sciatori, ecc. e soprattutto quella che rappresenta la spina dorsale, ovvero l’Arma Territoriale, quella cioè, più vicina alla cittadinanza con le sue oltre cinquemilacinquecento Stazioni.

I militari hanno sottolineato ai giovani che il primo passo per una vera cultura della formazione della legalità è la necessaria collaborazione tra la popolazione e gli operatori di polizia.