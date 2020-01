Acuto (FR) – I Carabinieri incontrano i cittadini

Ieri, in Acuto, presso il Centro Sociale Anziani, sito in quella Via Germini, nell’ambito delle iniziative connesse con il “Progetto Difenditi dalle Truffe” promosso ed organizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, il Maresciallo Maggiore Luca SARRA, Comandante del locale Comando Stazione Carabinieri, ha tenuto un incontro con i cittadini residenti in quel centro.Nel corso dell’incontro sono state illustrate ai partecipanti notizie di carattere generale sulle modalità di intervento con cui opera l’Arma dei Carabinieri, sulle tipologie di truffe perpetrate ai danni di anziani e le tematiche correlate alla sicurezza in casa, in strada e sui mezzi di comunicazione, Inoltre, più specificatamente, sono state fornite nozioni sui servizi di “Polizia di prossimità”, che hanno il fine di realizzare sia la “centralità del cittadino” mediante articolati piani di prevenzione ed che il costante contatto con la popolazione di riferimento da parte degli appartenenti delle Forze di Polizia con disponibilità, vicinanza e professionalità.All’incontro hanno partecipato circa 40 persone, alle quali sono stati forniti dei suggerimenti, in particolare sulle modalità di richiesta degli interventi e sulle indicazioni circa le condotte da adottare per difendersi dalle truffe, dai furti e dai reati contro la persona oltre che sensibilizzandole sulla necessità di collaborare con le Forze dell’Ordine in qualità di vere e proprie “Sentinelle della sicurezza.”.

