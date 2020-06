Acuto (FR) – Detenzione abusiva di munizioni: denunciato

Nella giornata di ieri, in Acuto, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G., un 71enne del luogo (già gravato da vicende penali in materia di assistenza familiare), poiché resosi responsabile del reato di “detenzione abusiva di munizioni”.Nello specifico, i militari operanti, prontamente intervenuti presso l’abitazione dell’uomo ove poco prima era stata segnalata una lite in famiglia ed a seguito di minuziosa perquisizione domiciliare, rinvenivano nr. 40 cartucce “cal. 7.65” illegalmente detenute dallo stesso. Nel medesimo contesto, inoltre, a scopo cautelativo , veniva anche posta sotto sequestro una pistola, sempre di “cal. 7,65”, dotata di venti munizioni), regolarmente detenuta.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati