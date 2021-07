Acuto, fermato in un normale controllo va in escandescenza minacciando e aggredendo i Carabinieri: arrestato

Ieri, in Acuto, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, teso a contrastare la commissione dei reati in genere, traeva in arresto, un 37enne del luogo poiché resosi responsabile del reato di “resistenza a un P.U.”. Nello specifico, l’uomo, nel corso di un normale controllo andava in escandescenza minacciando e spintonando i militari operanti al fine di opporsi alla sua identificazione. I tentativi degli operanti di riportarlo ad una situazione di calma rimanevano vani e, pertanto, veniva dichiarato in arresto. Ad espletate formalità di rito, l’uomo veniva trattenuto presso le Camere di Sicurezza del Comando Compagnia di Anagni, in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

