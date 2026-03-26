Acuto: arrestato 41enne per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

Nel pomeriggio della giornata di ieri, nel comune di Acuto (FR), i Militari della locale Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo nei confronti di un 41enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie.

I Carabinieri hanno notificato all’uomo un’ordinanza di espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone.

Il 41enne è stato condannato a dover espiare una pena definitiva pari a 6 mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I reati risalgono alla notte dell’11 febbraio 2021 allorquando ad Anagni, in via Anticolana, l’uomo aveva aggredito i Carabinieri, impegnati in un controllo anticovid, che lo avevano sorpreso fuori casa, di notte, senza giustificato motivo, in piena pandemia. Nell’occasione per sottrarsi al controllo ferì in modo lieve un militare che riportò una prognosi di 2 giorni.

Al termine delle consuete formalità di rito, i militari operanti hanno tradotto l’arrestato presso la propria abitazione di residenza. L’uomo rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, tempestivamente informata, per scontare la propria pena in regime di detenzione domiciliare.

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