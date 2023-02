Acuto, Alessia Savo nella sede dell’Associazione ‘Caramella Buona’

Non poteva che essere una serata dalle tante emozioni, per la candidata alla Regione Lazio di FdI Alessia Savo, ad Acuto, nella sede dell’Associazione ‘Caramella Buona’ che nasce con lo scopo di aiutare bambini e donne vittime di violenza. Accompagnata dall’on. di FdI Chiara Colosimo, Alessia Savo, accolta dal presidente Roberto Mirabile arrivato per l’occasione da Reggio Emilia e dagli operatori, si è così espressa: “Sono orgogliosa di aver portato l’on. Colosimo a conoscere questa realtà che le consente ancora di più di proseguire la sua battaglia di grande sensibilità verso certe tematiche ed aver fermato per alcune ore la campagna elettorale per le regionali e parlare di quello di cui dovrà discutere il Parlamento a difesa dei bambini, bambine e dei fragili. Questo momento meritava questo tempo e questo spazio, spero di aver dato un messaggio di vicinanza al lavoro che svolge quotidianamente ‘Caramella Buona’, con la speranza che sia un aiuto per tutte le famiglie che non hanno la forza di parlare. Noi come semplici cittadini abbiamo il dovere di collaborare in un progetto e per un futuro più roseo per il mondo dell’innocenza”.

Prima di lei l’intervento del presidente Roberto Mirabile che ha sottolineato la necessità di dover legiferare su una questione così delicata, prospettando all’on. Colosimo le diverse attività e battaglie svolte in questi anni in favore delle vittime. Dall’altra parte il rappresentate di FdI nel raccogliere le diverse proposte in itinere avanzate dall’Associazione ha confermato la volontà di contribuire con azioni concrete nella battaglia contro le violenze ai bambini e alle donne.

La candidata al consiglio regionale FdI Alessia Savo

