Acropoli di Alatri, il Comune punta sui fondi regionali: al via il progetto di riqualificazione

ALATRI – Il Comune di Alatri accelera sul progetto di riqualificazione dell’Acropoli e chiede il sostegno economico della Regione Lazio per finanziare il rifacimento del piazzale antistante la Cattedrale di San Paolo. La Giunta comunale ha infatti approvato un atto di indirizzo per partecipare all’avviso pubblico regionale dedicato agli interventi di viabilità e mobilità per il triennio 2026-2028.

L’intervento prevede la completa riqualificazione del piazzale dell’Acropoli, uno dei luoghi simbolo della città, con la sostituzione dell’attuale pavimentazione in asfalto attraverso materiali in pietra, in continuità con il vicino contesto storico e monumentale. L’obiettivo è valorizzare uno dei siti più rappresentativi del patrimonio culturale di Alatri, migliorandone il decoro urbano, la sicurezza e la fruibilità.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di recupero dell’area, già avviato dall’amministrazione comunale con altri interventi di riqualificazione, tra cui piazza Rosa, via Gregoriana e il completamento del parco giochi inclusivo. Ora l’attenzione è rivolta all’ottenimento dei finanziamenti regionali necessari per completare l’opera.

Se la richiesta verrà accolta, l’Acropoli potrà beneficiare di un intervento destinato a restituire maggiore prestigio e funzionalità a uno dei luoghi più visitati e identitari di Alatri, rafforzandone l’attrattività turistica e il valore storico-culturale.