Acqualatina dà il via ai nuovi lavori di risanamento e ottimizzazione reti nel Comune di Cisterna di Latina

Acqualatina dà il via ai nuovi lavori per il risanamento e l’ottimizzazione delle reti idriche a servizio di Cisterna.

Tali lavori rientrano nel più ampio progetto di recupero perdite e risanamento e ottimizzazione reti che Acqualatina porta avanti da anni su tutto l’Ato4.

Nello specifico, su Cisterna si interverrà con l’ammodernamento di 5-7km di rete e l’efficientamento del servizio su tutti i 160 km di rete comunale, con un recupero di acqua previsto di circa 270.000 metri cubi l’anno.

I lavori partiranno con l’ammodernamento della condotta a servizio di Via Civitona e Via San Tommaso D’Aquino: gli interventi su Via Civitona inizieranno lunedì 14 febbraio; poi sarà la volta di Via San Tommaso D’Aquino.

Per completare i lavori sarà necessario sostituire anche gli allacci delle singole utenze sulla nuova rete, per poi procedere alla sua attivazione.

Nei prossimi giorni, dunque, i tecnici di Acqualatina eseguiranno dei sopralluoghi presso le utenze delle suddette vie per le opportune verifiche.

«I lavori di Acqualatina consentiranno un sensibile miglioramento del servizio e del rendimento della rete idrica – ha dichiarato il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini – e questo sarà possibile grazie alla sostituzione della precedente rete con una nuova condotta. Insieme con i tecnici incaricati di Acqualatina, abbiamo fissato per giovedì prossimo, 10 febbraio, alle ore 18 un incontro aperto ai residenti di via Civitona per illustrare la portata dell’intervento. L’appuntamento, a cui mi auguro ci sia partecipazione, è presso il Centro sociale per anziani di via Civitona».

GLI ALLACCI

Gli allacci verranno effettuati a cura di Acqualatina, per quanto di competenza e in base agli esiti del sopralluogo.

Per le utenze che hanno già un contatore posto all’esterno della proprietà privata , con tali attività non cambierà nulla.

Per le utenze che hanno un contatore posto all’interno della proprietà privata , invece, previa autorizzazione del proprietario, il contatore verrà spostato dai tecnici all’esterno.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare questi spostamenti, verrà presa in considerazione la possibilità di installare all’esterno un contatore generale di controllo.

Queste attività permetteranno di monitorare più facilmente eventuali perdite e rendere più agevole, in futuro, le attività di gestione, come la lettura dei consumi, così come la manutenzione e il controllo del contatore, senza necessità di accedere alla proprietà privata e, quindi, senza alcun disturbo per i cittadini.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO