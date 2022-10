Acquafondata – Abbandono rifiuti : i Carabinieri multano il trasgressore

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Acquafondata hanno elevato una sanzione amministrativa di €uro 600 nei confronti di un 75enne del posto che, nei giorni passati, aveva abbandonato un sacco pieno di rifiuti domestici indifferenziati lungo la strada SP41, in località “le Serre” del Comune di Vallerotonda zona di particolare pregio ambientale e faunistico. I Militari sono risaliti all’autore dell’illecito attraverso l’esame della documentazione sanitaria rinvenuta tra i rifiuti abbandonati, che ha consentito di identificare l’autore dell’abbandono.Al contravventore è stato imposto anche il ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 più noto come “Testo Unico Ambiente”.Le donne e gli uomini delle Stazioni Carabinieri continuano ad assicurare con la loro presenza, anche nei comuni più piccoli, il controllo del territorio e la tutela dell’ambiente contrastando ogni forma illegalità.

comunicato stampa – foto archivio