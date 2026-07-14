Acqua Fiuggi conquista l’Inter: accordo storico con i nerazzurri

Un accordo che porta l’eccellenza della Ciociaria sul palcoscenico del calcio internazionale. Acqua Fiuggi è il nuovo partner ufficiale dell’Inter, una collaborazione che accompagnerà il club nerazzurro nel corso della stagione sportiva.

L’intesa prevede la presenza delle celebri bottiglie di Acqua Fiuggi durante le conferenze stampa, negli spogliatoi, sulle panchine e sui led pubblicitari a bordo campo in occasione delle gare casalinghe di Serie A e Coppa Italia. La partnership coinvolgerà non solo la prima squadra maschile, ma anche Inter Women e Inter Under 23.

L’accordo rappresenta un importante riconoscimento per il marchio ciociaro, che rafforza così la propria presenza nel panorama sportivo nazionale e internazionale, legando il proprio nome a uno dei club più prestigiosi del calcio italiano.

I vertici delle due realtà hanno sottolineato come la collaborazione nasca dalla condivisione di valori comuni, quali la ricerca dell’eccellenza, l’innovazione e la valorizzazione delle rispettive tradizioni. Per Acqua Fiuggi si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita e rilancio del brand, che continua a promuovere il territorio della Ciociaria attraverso partnership di prestigio.

Una vetrina internazionale che conferma come un’eccellenza del territorio possa affermarsi ai massimi livelli, portando il nome di Fiuggi e della provincia di Frosinone nel mondo dello sport