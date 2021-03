ACEA, zona rossa Provincia di Frosinone:chiusi gli sportelli commerciali sul territorio

Acea Ato 5 comunica che a partire da lunedì prossimo 8 marzo gli sportelli commerciali di Frosinone e Cassino resteranno chiusi. La decisione fa seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio con cui si dispongono ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone, istituendo per gli stessi la “zona rossa”. Gli utenti che hanno bisogno di contattare l’Azienda per regolarizzare la loro posizione in caso di utenze non conformi e in caso di morosità, possono utilizzare la mail specifica regolarizzazioneutenzeato5@aceaspa.it o il numero dedicato 366.3440766 a cui rivolgersi per avere informazioni, per chiedere un appuntamento e per conoscere le procedure. Tutti i servizi resteranno pienamente operativi e fruibili attraverso i canali di contatto a distanza. Per qualsiasi necessità, gli utenti possono utilizzare lo Sportello Digitale, che consente di parlare direttamente con un operatore di Acea Ato 5, come se si fosse negli uffici commerciali, grazie ad una videochiamata, tramite computer o smartphone. Per accedere al servizio, dalla home page di Acea Ato 5 (www.aceaato5.it) basta cliccare sulla sezione “Sportello Digitale”, subito in evidenza e quindi su “Prenota un appuntamento”. Inoltre, tramite l’app MyAcea o il portale www.myacea.it è possibile gestire da casa ogni aspetto del proprio contratto di fornitura. Sono sempre a disposizione il numero verde 800.639.251 e per ogni necessità si può inviare anche una mail a commerciale@aceaato5.it. Per tutte le info: www.aceaato5.it

comunicato stampa