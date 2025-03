Acea e Prefettura di Frosinone siglano protocollo di legalità

Il Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori, l’amministratore delegato di ACEA Ambiente Srl, Tommaso Sabato, e il Procuratore di ACEA Ato 5, Paolo Falconi, hanno sottoscritto un Protocollo di Partenariato contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità relativamente alle attività nel settore idrico e dell’ambiente svolte dalle stesse società sul territorio della Provincia di Frosinone.

Con questo accordo le parti stabiliscono una cooperazione rafforzata a tutela della legalità in tutte le operazioni e le attività svolte da ACEA Ambiente e ACEA Ato 5, nel territorio di competenza della Prefettura. In particolare, gli ambiti di applicazione sono i seguenti: il contrasto e la prevenzione a irregolarità negli appalti, furti e danneggiamenti e frodi alle infrastrutture essenziali, violazioni e irregolarità nel trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, infiltrazioni di criminalità organizzata, attacchi alla sicurezza delle infrastrutture essenziali.

Il protocollo prevede anche l’impegno di ACEA nella promozione di iniziative di informazione e formazione del proprio personale nonché nella sensibilizzazione su queste tematiche dell’intera filiera di fornitura (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti). Prevista anche una specifica attività di verifica dei requisiti tecnici, economici, patrimoniali e finanziari delle aziende fornitrici oltre che della regolarità del personale, prevenendo effetti negativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e contribuendo alla tutela dell’ambiente, in un’ottica di piena sostenibilità.

Come sottolineato dal Prefetto Liguori, il Protocollo appena firmato rappresenta un importante impegno di cooperazione tra le parti che dovrà trovare prossima ed immediata applicazione attraverso l’adozione di iniziative concrete sul territorio da porre in essere anche con il prezioso supporto delle Forze dell’Ordine.

Anche l’Amministratore Delegato Tommaso Sabato e il Procuratore di ACEA Ato 5 Paolo Falconi hanno manifestato la piena soddisfazione e la forte volontà di ACEA a collaborare con l’Autorità di Governo, impegnandosi a stabilire un continuo e un costante scambio di informazioni per prevenire eventuali infiltrazioni da parte della criminalità organizzata o la commissione di illeciti e irregolarità che possano compromettere l’erogazione di servizi essenziali per la collettività.

Questi accordi si inquadrano all’interno del “Protocollo Quadro Nazionale” siglato lo scorso luglio dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dall’Amministratore delegato e Direttore generale di ACEA, Fabrizio Palermo, con l’obiettivo di potenziare, su scala nazionale, la cooperazione in materia di sicurezza pubblica in considerazione dell’impegno di ACEA nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali nei prossimi anni.

