ACEA ATO5 -Turnazione idrica nuovo servizio di comunicazione

Acea Ato 5 comunica che sul sito istituzionale è stata attivata un’importante sezione dedicata alle informazioni sulle turnazioni programmate del servizio idrico. In precedenza sulla sezione venivano riportati i singoli comunicati delle turnazioni suddivisi per Comune. Ora, con la ristrutturazione del sito si potrà avere visibilità immediata per singolo Comune, direttamente su mappa, delle aree del territorio interessate dalla sospensione programmata. Nel dettaglio è visualizzabile la zona di interesse raggiungibile sia digitando l’indirizzo sia puntando il mouse sulla mappa. Le aree interessate alle manovre programmate sono evidenziate in arancio e, cliccando su di esse, appare una piccola schermata informativa con tutti i dettagli del turnazione. Si ha quindi contezza immediata del nome della turnazione, degli orari interessati e i tempi massimi di ripristino del servizio. La pagina è raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.gruppo.acea.it/alservizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5/turni-frosinone-provincia. Nella stessa pagina web, c’è anche un’altra sezione in cui sono pubblicati tutti gli avvisi per le sospensioni idriche (programmate e non), che impattano il territorio servito da Acea Ato5. Lo sviluppo è stato realizzato in coerenza con l’obiettivo di Acea Ato 5 S.p.A. rivolto alla massima trasparenza informativa verso gli utenti.

comunicato stampa