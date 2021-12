Acea Ato5, consigli contro le truffe

Acea Ato 5, in linea con i principi di trasparenza e legalità, per prevenire eventuali tentativi di raggiri ai clienti del servizio idrico integrato, informa che le operazioni che possono prevedere l’accesso nelle proprietà private da parte del personale della società, sono legate principalmente ad interventi sul misuratore idrico. Acea Ato 5 non interviene su altri servizi diversi dal settore idrico e fognario.

Per svolgere tali attività la Società interviene con propri tecnici, incaricati di accedere alle abitazioni ed identificabili dalla divisa aziendale e dal tesserino di riconoscimento.

Sono inoltre operanti sul territorio alcune imprese terze, cui sono stati affidati specifici interventi a seguito di gare ad evidenza pubblica, ed il cui personale è identificabile da tesserino di riconoscimento.

Le ditte incaricate da Acea Ato5 sono le seguenti: Ener Services Gas, Coop Teseo, Major Techno Service Srl, GPS e INPOWER GROUP SCARL

L’invito del gestore idrico è di diffidare da coloro i quali non indossano la divisa completa di Acea Ato5, non mostrano il tesserino e non appartengono alle ditte summenzionate.

