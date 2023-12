Acea Ato5: “Attenzione alle truffe”

In riferimento a segnalazioni relative a persone che si presentano a domicilio dei cittadini a nome di Acea Ato5, l’Azienda intende fornire alcuni consigli utili per difendersi dalle truffe e riconoscere i veri incaricati: chiunque si presenti a domicilio per conto di Acea Ato5, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino identificativo riportanti i dati di riconoscimento.

Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’Azienda bisogna sempre chiedere di visionarlo, anche nel caso in cui l’operatore indossi la divisa aziendale.

Si ricorda che Acea Ato5 non effettua alcun tipo di controllo sulla qualità dell’acqua a domicilio, né interviene sugli impianti privati ubicati dopo il contatore (caldaie, scaldabagni, elettrodomestici, impianti di accumulo, ecc). Inoltre, in nessun caso gli operatori sono autorizzati a richiedere o ricevere per il servizio reso pagamenti in contanti, assegni, carte ricaricabili o altri mezzi.

Il personale di Acea Ato5 S.p.A., o delle società delegate alla lettura dei contatori, non ha facoltà di visionare le bollette o i documenti contrattuali dei clienti a domicilio.

Si invitano pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali episodi sospetti al numero verde dell’azienda 800.639.251, dove potranno anche verificare l’identità degli operatori autorizzati

COMUNICATO STAMPA