Acea Ato 5/Sora – Sospensione idrica programmata in data 23 gennaio 2024: le zone interessate

Sospensione idrica programmata in data 23 gennaio 2024. Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi presso l’impianto di sollevamento in via Valfrancesca, il giorno 23 gennaio 2024 (martedì) dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico. In particolare, le zone interessate sono le seguenti: • Località Baffetta; • Località Compre; • Via Compre; • Via Val Francesca; • Nucleo Valfrancesca. Il regolare ripristino del servizio è previsto a partire dalle ore 13:00. Acea Ato5 S.p.a. si scusa per i disagi.

comunicato stampa