Acea Ato 5, terminati i lavori nel centro storico di Alatri

Acea Ato 5 ha terminato nei giorni scorsi i lavori di ripristino del manto stradale lungo via San Simeone e Corso Umberto nel centro storico di Alatri. Le due strade sono state interessate da altrettanti interventi di sostituzione della condotta fognaria per una lunghezza complessiva di circa 60 metri. L’opera si era resa necessaria a seguito di alcuni problemi nella raccolta delle acque nere lamentata dai residenti. A termine dei lavori di sostituzione delle tubature, Acea Ato 5 ha dato seguito ad un puntuale intervento di ripavimentazione con i sampietrini rispettando lo stile dell’area urbana. Al fine di prevenire ogni situazione di disagio o pericolo Acea Ato 5 ha dato priorità alla sistemazione di via San Simeone, interessata da alcuni scalini, intervenendo subito dopo anche su Corso Umberto.

COMUNICATO STAMPA

