Acea Ato 5, studenti in visita al depuratore Colle delle Mele di Fiuggi

Le scuole hanno partecipato al percorso formativo di educazione idrica nato dalla collaborazione tra Acea e il Ministero dell’Istruzione e del Merito Frosinone, 13 maggio 2025 – Si è conclusa la prima parte del percorso formativo di educazione idrica, organizzato da Acea Scuola, dedicato anche agli allievi delle scuole elementari e medie della provincia di Frosinone che ha previsto, oltre all’attività di formazione su piattaforma digitale, visite guidate agli impianti. Venerdì è stata la volta del depuratore Colle Delle Mele di Fiuggi, amministrato da Acea Ato 5, società del Gruppo che gestisce il servizio idrico in provincia di Frosinone, alla presenza del presidente di Acea Ato 5 Roberto Cocozza, del vicesindaco di Fiuggi Marco Fiorini e della presidente della commissione ambiente dell’ordine degli ingegneri di Frosinone Elisa Guerriero. Le scuole della provincia di Frosinone sono state tra le prime ad aderire al progetto didattico nazionale, nato dalla collaborazione tra Acea e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la partecipazione di oltre 600 studenti. “Come Presidente di Acea Ato 5, ritengo fondamentale promuovere momenti di confronto e apertura dei nostri impianti anche ai non addetti ai lavori, in particolare ai più giovani. Offrire ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino il ciclo dell’acqua e il lavoro quotidiano del gestore rappresenta un investimento prezioso in termini di educazione, trasparenza e sensibilizzazione. Crediamo fermamente che la conoscenza generi rispetto e che solo attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni sia possibile costruire una cultura dell’acqua più consapevole e responsabile” ha dichiarato Roberto Cocozza, Presidente di Acea Ato 5. Gli educational a disposizione dei ragazzi hanno permesso, con il supporto degli insegnanti, di approfondire tutti i temi legati alla gestione delle risorse idriche: dalla captazione al trasporto, dalla distribuzione alla depurazione, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al corretto uso dell’acqua e alla tutela dell’ambiente, per un totale di oltre diecimila ore formative. Grazie ad un approccio ludico-scientifico, il percorso educativo di Acea Scuola, fruibile attraverso la piattaforma online dedicata, ha rappresentato un vero e proprio viaggio nel mondo dell’acqua, partendo dall’analisi del contesto mondiale fino ad arrivare ai consigli e alle buone pratiche per un uso consapevole della risorsa idrica per risparmiare e riutilizzare l’acqua nella vita quotidiana. Inclusi nel percorso anche alcuni focus sulla geografia dell’acqua, sul ciclo naturale e sul ciclo idrico integrato. A completamento di ogni singola sessione didattica, glossari per conoscere meglio i termini tecnici, quiz interattivi e visite guidate agli impianti. Gli istituti interessati, inoltre, avranno la possibilità di partecipare al contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, realizzando un breve cortometraggio sulla risorsa idrica. Grazie al contest le scuole potranno vincere voucher per l’acquisto di materiale didattico e i ragazzi la possibilità di partecipare all’“Acea Acqua Edu-Camp”, il primo camp che coniuga Sport ed Educazione Idrica. Il progetto, in questo primo anno, ha coinvolto oltre 11.100 alunni di sei differenti regioni italiane per la parte educational e 1.200 studenti per le visite agli impianti del servizio idrico integrato del Gruppo Acea, primo operatore idrico nazionale, con circa dieci milioni di abitanti serviti

