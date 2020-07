Acea Ato 5, riapertura sportelli Frosinone e Cassino su appuntamento

Da lunedì prossimo, 13 luglio, riaprono gli sportelli al pubblico di Frosinone e Cassino. L’accesso sarà consentito esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. La misura si rende necessaria in rispetto alla vigente normativa igienico-sanitaria e di distanziamento sociale imposta dalle regole anti Covid-19. Per prenotare un appuntamento è disponibile l’App gratuita “ufirst” per telefonino o tablet (scaricabile dagli store Apple e Google). Una volta installata l’applicazione e creato velocemente un proprio profilo, si potrà accedere ai servizi di prenotazione, selezionando la città (Frosinone o Cassino) e quindi scegliendo gli sportelli Acea Ato 5: saranno mostrati i giorni e gli orari disponibili, da poter selezionare secondo le proprie esigenze e una lista dei servizi prenotabili. Sarà necessario lasciare un proprio numero telefonico. Per chiedere un appuntamento è anche possibile chiamare il numero verde 800 639 251 oppure contattare direttamente un operatore Acea Ato 5 ad uno dei seguenti numeri:  Frosinone 0775.883.501 oppure finale 502 – 503 – 504 -505 – 506 – 507 – 508  Cassino 0775.883.601 oppure finale 602 – 603 – 604 – 605 – 606 – 607 dal lunedì al venerdì – eccetto i festivi – dalle ore 8.30 alle ore 12.30: si riceverà tutta l’assistenza necessaria. È inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo appuntamenti.commerciale@aceaato5.it, indicando un recapito telefonico fisso o mobile per essere ricontattato. Si ricorda che potranno recarsi agli sportelli soltanto gli utenti che si saranno prenotati tramite l’App o a seguito di chiamata telefonica e verranno serviti solo se muniti della conferma della prenotazione. L’accesso agli sportelli sarà consentito solo con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea. Acea Ato 5 ricorda che tutte le pratiche relative alla fornitura idrica e al servizio di fognatura possono essere tranquillamente svolte da casa tramite i canali alternativi telematici e telefonici: piattaforma digitale www.myacea.it numero verde commerciale 800 639 251. Per segnalare un guasto su area pubblica o privata si può chiamare invece il numero verde 800 191 332.

COMUNICATO STAMPA

