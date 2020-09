Acea Ato 5, potenziate le postazioni agli sportelli commerciali

Da lunedì 21 settembre sono attive ulteriori due postazioni per il ricevimento degli utenti presso gli sportelli commerciali di Acea Ato 5, una a Frosinone e una a Cassino. Si tratta di un ulteriore sforzo fatto dall’azienda per andare in contro alle esigenze degli utenti.Si ricorda che, a causa dell’emergenza da Covid 19, gli sportelli commerciali ricevono solo su appuntamento e che per le relative prenotazioni è disponibile l’app gratuita Ufirst. L’applicazione, per smartphone e tablet, può essere scaricata dagli store Apple e Google Play. Una volta installata permette di selezionare la città (Frosinone o Cassino) e quindi scegliere i servizi degli sportelli Acea Ato 5: in questo modo saranno mostrati i giorni e gli orari disponibili, da poter selezionare secondo le proprie esigenze e una lista dei servizi prenotabili, sarà anche richiesto di lasciare un proprio numero telefonico per essere ricontattati.

Per prenotare un appuntamento restano sempre a disposizione anche il numero verde commerciale 800.639.251 e l’indirizzo e-mail dedicato appuntamenti.commerciale@aceato5.it, a cui si può scrivere indicando sempre un numero telefonico fisso o mobile per essere ricontattati. Il preventivo contatto con gli operatori per fissare l’appuntamento consente, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, di poter affrontare e risolvere il problema manifestato già via call center o in autonomia sul web, senza quindi che il richiedente si debba spostare da casa. Solo quando risulterà indispensabile che l’utente si presenti allo sportello, si fisserà un appuntamento, in modo tale da evitare file e lunghe attese. Proprio per agevolare e velocizzare anche questa fase, il Gestore ha deciso di potenziare le postazioni a disposizione dell’utenza.

Per tutte le informazioni sul servizio idrico integrato e sulle pratiche relative alla fornitura, oltre a contattare il già ricordato numero verde 800.639.251, si può consultare il sito www.aceaato5.it o gestire direttamente i servizi tramite l’app MyAcea.

COMUNICATO STAMPA

