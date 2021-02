Acea Ato 5, moltiplicatori tariffari in linea con i piani approvati dai sindaci

Comunicato stampa. In riferimento alle tariffe idriche esaminate dalla Consulta d’Ambito, Acea Ato 5 precisa che, relativamente all’anno 2020, il dato dell’incremento tariffario pari all’11% riportato da alcuni organi di stampa, non è corretto. Infatti, in linea con il piano economico finanziario precedentemente approvato dalla Conferenza dei Sindaci e con quanto condiviso nel mese di dicembre 2019 con la Segreteria Tecnico Operativa dell’Ambito, Acea Ato 5 ha applicato, invece, per il 2020, un incremento del 7,7% conformemente a quanto previsto dal metodo stabilito dall’ARERA e all’adeguamento annuale del piano tariffario. Altresì, la proposta tariffaria del Gestore, per gli anni successivi al 2020, non prevede incrementi tariffari superiori al 7,7%.

