Acea Ato 5, i sportelli di Frosinone e Cassino resteranno temporaneamente chiusi

Acea Ato 5 comunica che, in considerazione dell’attuale contesto sanitario, gli sportelli commerciali di Frosinone e Cassino resteranno temporaneamente chiusi. La decisione fa seguito alle recenti indicazioni emanate a livello nazionale e regionale, al fine di perseguire la tutela della salute dei clienti e dei lavoratori, scongiurando assembramenti e riducendo i contatti fisici. Tutti i servizi resteranno pienamente operativi e fruibili attraverso i canali di contatto a distanza. Per ogni necessità, è a disposizione il numero verde 800.639.251 o si può inviare una mail a commerciale@aceaato5.it. Inoltre, tramite l’app MyAcea o il portale www.myacea.it è possibile gestire da casa ogni aspetto del proprio contratto di fornitura. Inoltre è stato predisposto un canale per contattare direttamente l’azienda per facilitare tutte le operazioni di regolarizzazione nei casi utenze non conformi e nei casi di morosità: mail regolarizzazioneutenzeato5@aceaspa.it e numero dedicato 366.3440766 a cui rivolgersi per avere informazioni e conoscere le procedure. Per tutte le info: www.aceaato5.it Acea Ato 5 ringrazia per la cortese collaborazione.

COMUNICATO STAMPA

