Acea Ato 5: “Dal PNRR 40 mln di euro per le reti idriche e fognarie della provincia di Frosinone”

Al via nelle prossime settimane i lavori per la digitalizzazione e modernizzazione delle condutture idriche in diversi comuni e per il potenziamento del depuratore Torrerisi, nel sud della provincia Frosinone, 29 novembre 2024 – Nelle prossime settimane prenderanno il via i cantieri di Acea Ato 5 per la realizzazione delle opere finanziate da PNRR per la provincia di Frosinone. Si tratta di due progetti strategici che riguardano la rete idrica, depurazione e fognatura per interventi con completamento previsto entro il 2026. Il valore complessivo delle opere ammonta a circa 60 milioni di euro, di cui circa 40 finanziati da PNRR. Il primo progetto, di portata più ampia, prevede un investimento di oltre 33 milioni di euro, di cui circa 27 milioni finanziati da PNRR, finalizzato alla digitalizzazione e modernizzazione delle reti con l’obiettivo di ridurre la dispersione idrica. Nel dettaglio, saranno interessati i comuni di Anagni, Alatri, Cassino, Ceccano, Cervaro, Ferentino, Frosinone, Pontecorvo, Sora e Veroli per un bacino complessivo di circa 240.000 abitanti. Il progetto prevede al 31 marzo 2026 la distrettualizzazione di quasi 900 km di rete per un recupero complessivo di circa 26 milioni di metri cubi di acqua. Il Presidente Esecutivo di Acea Ato 5, Roberto Cocozza, ha sottolineato la rilevanza strategica del progetto che rappresenta per il territorio una grande opportunità con cui accelerare la riqualificazione delle inf rastrutture. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo importante finanziamento – ha detto – per progetti che ci permettono di digitalizzare e modernizzare le inf rastrutture. Con questi fondi, senza ulteriori aggravi tarif fari per l’utenza, introdurremo innovazioni tecnologiche all’avanguardia per perseguire obiettivi strategici in termini di sostenibilità ambientale e tutela della risorsa: con questo progetto, in particolare, puntiamo a ridurre la dispersione idrica”. Il secondo progetto, del valore di circa 19 milioni di euro, di cui quasi 12 provenienti da finanziamenti PNRR, si concentra sul potenziamento del sistema di depurazione e fognatura nei comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano e Coreno Ausonio, nel sud della provincia. Il progetto prevede l’ampliamento e ammodernamento dell’impianto di depurazione Torrerisi e il completamento delle reti fognarie a servizio dell’intero agglomerato, contribuendo al risanamento igienico-ambientale della zona dotandola di un ef ficiente sistema di raccolta e depurazione dei reflui urbani a servizio di circa 4.000 abitanti. Inoltre, è previsto l’ampliamento della rete fognaria per circa 7 km. “Grazie a questi lavori – conclude Cocozza – non solo garantiremo un sistema più ef ficiente per la gestione delle acque reflue ma miglioreremo anche la sostenibilità ambientale del territorio, of f rendo ai cittadini un servizio di grande valore per il loro benessere e per la tutela del territorio”. Per approfondire i singoli progetti nel dettaglio è possibile visitare la pagina dedicata sul sito all’indirizzo https://www.gruppo.acea.it/innovazione/pnrr-grandi-opere-acea.

