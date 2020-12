Acea ato 5 attiva LO SPORTELLO DIGITALE

È nato lo Sportello Digitale di Acea Ato 5 che consente di svolgere da casa, senza spostamenti o file, tutte le operazioni tradizionalmente gestite presso gli sportelli fisici.

Da oggi è possibile prenotandosi sul sito web di Acea Ato 5. I primi appuntamenti potranno essere svolti a partire dal 28 dicembre, è sarà così possibile espletare qualsiasi pratica dal divano di casa, grazie al proprio smartphone o al Pc.

Il nuovo servizio offerto da Acea rappresenta l’ulteriore canale di contatto da remoto messo a disposizione dell’utenza, accanto a quelli già operativi: numero verde, app, e-mail, portale web.

Lo Sportello Digitale è usufruibile tramite videochiamata e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Il servizio è su prenotazione. Per fissare un appuntamento sarà necessario compilare il modulo digitale disponibile nella pagina dedicata del sito www.aceaato5.it, facilmente raggiungibile cliccando sull’apposita sezione in evidenza sulla home page.

L’utente può scegliere in questo modo giorno, orario e pratica da svolgere. Una volta inviata la richiesta, il cliente riceverà una mail di conferma dell’appuntamento ed anche tutte le indicazioni sulla documentazione eventualmente necessaria per la prestazione richiesta. Nel giorno e orario stabilito, un operatore di Acea Ato 5 contatterà telefonicamente il richiedente fornendogli alcune semplici indicazioni, un link di accesso e la necessaria assistenza per avviare la videochiamata.

L’attuazione del progetto conferma l’impegno dell’Azienda nella promozione di nuove tecnologie e d’innovazione anche nel complesso settore dei rapporti con l’utenza favorendo l’adozione di sistemi e soluzioni comunicative sempre più familiari ed efficaci a vantaggio della semplificazione delle pratiche e della velocizzazione delle risposte.

Acea Ato 5 ricorda che è sempre possibile contattare l’Azienda, per qualsivoglia pratica, richiesta o domanda anche attraverso il numero verde commerciale 800.639.251 (la chiamata è gratuita da fisso e mobile); la mail commerciale@aceaato5.it; l’app MyAcea (gratuita e disponibile su Google Play e Apple Store) o il portale web www.myacea.it.

Per tutte le info sul servizio idrico integrato nell’Ato 5 si può consultare www.aceaato5.it.

comunicato stampa