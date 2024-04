Accusa un malore improvviso mentre parla con le amiche, si accascia a terra e muore

E’ morta improvvisamente mentre stava parlando con delle amiche, si è accasciata a terra e purtroppo per Pina Musto di San Vittore del Lazio, figlia dell’ex sindaco (di San Vittore) Franco Musto, non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi, un malore fatale le ha stroncato la vita. Uno shock da parte delle amiche che in quel momento si trovavano con lei e che hanno assistito alla tragedia.La signora Pina Musto lascia due figli, la nuora, il genero e i nipoti.

foto archivio

