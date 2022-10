Accusa malore in strada, soccorso e salvato da un medico di passaggio

Ha accusato un malore, un uomo mentre si trovava nella piazza del centro storico di Veroli. La fortuna ha voluto che per l’uomo un 60enne, nei paraggi si trovava un medico che l’ha immediatamente soccorso mentre arrivavano i sanitari del 118 che erano stati prontamente chiamati. Giunti sul posto hanno trasferito il 60enne all’ospedale per accertamenti, che fortunatamente sembra non essere in pericolo di vita e questo sicuramente dovuta anche all’immediato soccorso del medico.

Foto archivio

