Accusa malore durante una escursione: soccorsa dall’AVESS di Isola del Liri e del 118

Queesta mattina intorno alle ore 11.00 una 60enne di Roma ha accusato un malore durante l’evento “Passeggiata in Musica a Colle S. Magno” organizzata dalla Compagnia Paranza. Mentre il gruppo si accingeva a salire verso il Monte Asprano una donna è stata colta da un malore, prontamente soccorsa dagli operatori dell’AVESS ISOLA DEL LIRI ODV in servizio all’evento, che hanno prestato il primo soccorso e allertato il 118 che ha inviato un ambulanza da Pontecorvo, le due equipe hanno collaborato sinergicamente trasportando a piedi per un bel tratto sterrato, la malcapitata, fino all’ambulanza. La signora è stata portata all’ospedale di Cassino per accertamenti.