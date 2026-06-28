Accordo REGIONE- MEDICI, Maura (FdI): “Traguardo storico dopo venti anni di attesa”

“Sanità più accessibile e prossima alle comunità, presa in carico più efficace per pazienti fragili e cronici, case della comunità pienamente funzionanti, meno accessi al pronto soccorso, più assistenza territoriale e maggiore prevenzione. Sono questi i vantaggi che i cittadini del Lazio avranno grazie all’ accordo integrativo sottoscritto dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e i medici di medicina generale, che hanno visto ridisegnate le loro funzioni con una piena valorizzazione della propria professionalità, un coordinamento delle attività e un rafforzamento della sanità territoriale. Fondamentale il ruolo che i medici svolgeranno all’Interno delle Case della Comunità, garantendo la continuità assistenziale e integrandosi con le altre figure sanitarie e socioassistenziali. Un accordo che è scaturito da un costruttivo confronto fra la Regione e i medici, che ha finalmente permesso di ridefinire i ruoli della medicina generale all’ interno del sistema sanitario regionale, un intervento atteso da oltre venti anni e che finalmente, grazie al lavoro del presidente Rocca, è stato portato a compimento. Segno evidente di come con il centrodestra al governo i risultati arrivano, così come gli investimenti e gli interventi strutturali sul territorio, per garantire pienamente ed efficacemente quel diritto alla salute dei cittadini che è per noi una priorità assoluta”.

Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura