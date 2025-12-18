Accordo in Regione Lazio, Valiani: “bene l’intesa sulle tasse e sulla partecipazione dei lavoratori nei cda delle aziende”.

“Non solo abbattimento delle tasse ma anche partecipazione attiva dei lavoratori nelle decisioni aziendali. Reputiamo soddisfacente l’accordo che apre una nuova fase per il rilancio dei territori laziali”.

Così il Segretario Regionale UGL Lazio Armando Valiani commenta l’accordo sottoscritto tra la Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali a seguito dell’incontro con l’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini, e la Direzione Regionale competente. Un’intesa che si inserisce nel percorso avviato con il verbale del dicembre 2025, in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2026–2028.

A completare la delegazione dell’UGL Lazio c’erano Lucio Valeri, Serena Visentin e Venanzio Cretarola.

L’accordo prevede misure significative per il contenimento della pressione fiscale, il sostegno ai redditi medio-bassi, il rafforzamento delle politiche sociali e il sostegno allo sviluppo e all’occupazione.

Sulla riduzione della pressione fiscale IRPEF: per l’anno d’imposta 2026 la Regione si impegna a esentare dal pagamento della maggiorazione dell’1,6% i redditi fino a 28.000 euro e a introdurre detrazioni fisse per i redditi tra 28.000 e 30.000 euro. È inoltre confermata l’esenzione dell’addizionale IRPEF per il comparto sanitario impegnato nei Pronto Soccorso regionali.

Per quanto riguarda le misure IRAP: esenzione IRAP per le attività produttive con sede nei comuni montani del Lazio e per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, con valore della produzione fino a 1 milione di euro. Riduzione dell’aliquota IRAP dallo 0,9% allo 0,46% per le cooperative sociali con sede nella Regione.

Si punta poi alla partecipazione dei lavoratori: previste disposizioni normative per favorire il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione e organizzazione delle società controllate dalla Regione, attraverso l’istituzione di commissioni paritetiche.

Su questo aspetta Valiani sottolinea: “L’UGL ha nel proprio statuto la partecipazione. Abbiamo da sempre lavoratori per portare nei consigli di amministrazione delegati dei lavoratori. Siamo molto soddisfatti perché la Regione Lazio è tra la prime ad aver avviato questo iter che dovrà concludersi entro il 2027. Vogliamo rimettere al centro dell’economia e dei territori i lavoratori e la qualità del lavoro”.

Da evidenziare anche il fondo per la riduzione della pressione fiscale: a partire dal 2027, nuove risorse destinate al fondo regionale, con un incremento fino al 20% rispetto alla legislazione vigente, per rafforzare le agevolazioni sull’addizionale IRPEF.

Sul sostegno alle famiglie: confermate ulteriori misure di supporto al reddito, tra cui interventi per 10 milioni di euro e l’esenzione della quota RSA per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro.

“L’accordo – conclude Valiani – rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità fiscale, il rafforzamento della coesione sociale e il sostegno allo sviluppo economico del territorio regionale”.