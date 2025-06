ACCORDO DI REGIONE LAZIO CON FEDERFARMA E ASSOFARM: ECG, HOLTER PRESSORIO E CARDIACO SI FARANNO ANCHE IN FARMACIA

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE SANITÀ, ALESSIA SAVO: STIAMO REALIZZANDO UNA SANITÀ SEMPRE PIÙ A PORTATA DI CITTADINO

NEL PROCESSO PIÙ AMPIO DELLA MEDICINA DI PROSSIMITÀ SVOLTA IMPORTANTE PER ACCESSIBILITÀ, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA

“Una sanità sempre più moderna, rapida, efficiente, capillare e, soprattutto, a portata di cittadino. Grazie al protocollo attuativo sulla ‘Farmacia dei servizi’ e sulle prestazioni di telemedicina, approvato dalla Giunta regionale su proposta del presidente Francesco Rocca, in accordo con Federfarma e Assofarm, adesso sarà possibile effettuare ECG, holter pressorio e holter cardiaco direttamente in farmacia, dietro prescrizione del medico di famiglia o dello specialista cardiologo. Gli esami saranno interamente rimborsati dal Servizio sanitario regionale”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, commenta l’importante svolta nella sanità del Lazio, sia dal punto di vista dell’accessibilità che della prevenzione.

“Un altro risultato centrato dal nostro Governo regionale – prosegue la Savo – che rende la diagnostica a portata di cittadino, anche nelle aree meno servite dai grandi ospedali, dal momento che le farmacie sono capillarmente diffuse sul territorio e spesso sono il primo punto di contatto con il sistema sanitario. Aprire queste porte alla tecnologia diagnostica significa abbattere tempi di attesa e ostacoli logistici. E poi si tratta anche di una vera rivoluzione per la prevenzione cardiovascolare. Permettere un monitoraggio precoce e semplice dei parametri cardiaci può aiutare a individuare segnali di rischio prima che evolvano in eventi acuti come ictus o infarti. Questo approccio può salvare vite, ma anche ridurre i costi a lungo termine per il sistema sanitario. C’è anche da considerare che un accesso più facile e diretto ai test fondamentali incentiva maggiormente il cittadino a prendersi cura della propria salute. E con il supporto del farmacista e del medico curante, si crea una rete più forte e integrata di presa in carico. Con il progetto della farmacia dei servizi e le prestazioni di telemedicina realizziamo un altro significativo passo avanti nel processo più ampio della medicina di prossimità, con servizi più vicini, più rapidi e accessibili a tutti. Grazie al lavoro del presidente Rocca, della Giunta e di tutta l’amministrazione regionale la sanità del Lazio sta davvero cambiando pelle, passo e modalità di presa in carico del singolo cittadino”.