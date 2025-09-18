Accolta la delegazione canadese della Città di Vaughan presso il Comune di Sora

Ieri pomeriggio, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, l’Amministrazione Comunale di Sora ha avuto l’onore di ricevere una delegazione istituzionale proveniente dalla Città di Vaughan (Canada), in visita ufficiale nella nostra città per i prossimi due giorni.

La delegazione canadese è stata accolta dal Sindaco Luca Di Stefano, alla presenza della Consigliera Maria Paola D’Orazio e della Consigliera Francesca Di Vito ed è composta dai seguenti membri della città di Vaughan:

– Consigliere locale e regionale Mario Ferri

– Consigliere locale e regionale Gino Rosati

– Ghazal Mardmomen, Consulente Senior per le Relazioni Economiche Internazionali

– Christian Zavarella, Responsabile dello Sviluppo Economico

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e alto valore istituzionale, con l’obiettivo di avviare rapporti di cooperazione e scambio tra le due comunità.

Il Sindaco Di Stefano ha sottolineato l’importanza dell’apertura internazionale e del dialogo tra le istituzioni locali, evidenziando come tali relazioni possano costituire una preziosa occasione di crescita reciproca sotto il profilo culturale, sociale ed economico.

La permanenza della delegazione a Sora sarà arricchita da ulteriori incontri ufficiali e visite sul territorio, finalizzati a consolidare i legami istituzionali, visitando anche gli istituti scolastici superiori, per gettare le basi per future collaborazioni, gemellaggi tra scuole per far viaggiare i ragazzi e scambi culturali.

Il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano