Accesso al credito: presentata la convenzione tra Unione Artigiani Italiani e Fidimpresa Italia

Al fianco delle piccole e medie imprese italiane da sempre. A lavoro ogni giorno per aiutarle nel percorso di crescita e sostenibilità.

Unione Artigiani Italiani e Confidi Fidimpresa Italia Scpa, accomunate dalla stessa mission, si sono strette la mano sottoscrivendo un accordo importante per il rilascio di garanzie al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese associate UAI per sostenerne, i progetti di sviluppo presenti e futuri, e gli investimenti per stare sempre al passo con i tempi, rimanere competitivi o, perché no, aumentare la propria attrattività sul mercato.

Dopo l’accordo firmato lo scorso autunno, Uai e Fidimpresa hanno dato il via alla fase esecutiva del protocollo.

Nella sede nazionale di Frosinone, i commercialisti, i consulenti del lavoro e rappresentanti delle aziende hanno avuto l’opportunità di ascoltare, nel dettaglio, le opportunità offerte dalla convenzione.

Si tratta della prima di una serie di tappe che l’Unione Artigiani Italiani sta programmando nelle varie sedi dove opera Fidimprese Italia per comunicare ed informare le aziende e sensibilizzare sul tema dei finanziamenti, vitali per la riuscita dello sviluppo delle attività imprenditoriali.

Così il Dirigente Generale della UAI Giuseppe Zannetti al termine della giornata: “Abbiamo voluto incontrare i commercialisti, i consulenti del lavoro e le imprese, assieme a Confidi Fidimpresa e con Businnes Plan Vincente, perché l’accesso al credito è sempre più complesso e richiede necessariamente l’avvio di sinergie professionali altamente solide. Abbiamo voluto dare la massima attenzione a questo aspetto perché oggi più che mai le imprese hanno bisogno di risorse non solo per nascere, ma anche per crescere e mantenere le proprie posizioni in un mercato sempre più difficile”.

Leonardo Corsi Fidimpresa Italia: “Sono soddisfatto della giornata di oggi perché, assieme alla UAI, abbiamo messo in pratica quello che è il primo passo importante: trasmettere un messaggio agli operatori del mercato e spiegare gli step necessari da affrontare per l’accesso al credito. Assieme all’Unione Artigiani Italiani abbiamo iniziato questo percorso che, sono sicuro, darà una grande mano a moltissime aziende”

Giancarlo Barbarisi di Businnes Plan Vincente: “Nel corso di questo incontro abbiamo presentato alle imprese le opportunità offerte dal PNRR e dall’Agenda 2021-2027, sono stati illustrati gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione per la richiesta di fondi europei. Innovazione, digitalizzazione, transizione ecologica, parità ed equità sociale, sono oggi i temi più gettonati, e ormai necessari da inserire nei progetti per ottenere i finanziamenti”.