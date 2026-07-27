Accende il fuoco, poi fugge: la Polizia la rintraccia poco dopo e scatta la denuncia

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato una donna originaria della provincia di Latina, per aver provocato un incendio ed essere fuggita subito dopo.

Come ricostruito da una pattuglia del reparto volanti della Questura, intervenuta nella serata ieri in via Puccini, nella parte bassa del capoluogo, una donna, dalla corporatura esile, con cane al guinzaglio, aveva dato fuoco alle sterpaglie nelle vicinanze di una scuola e si era allontanata.

La stessa veniva rintracciata poco dopo e denunciata per i fatti emersi; è stata trovata in possesso dell’accendino utilizzato il gesto illecito.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, dalle quali si era sprigionata una densa coltre di fumo che aveva ingenerato allarme tra i residenti del posto, ma che fortunatamente non provocava danni a persone.