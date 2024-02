Accademia di Polizia Locale, Gianluca Quadrini: “Una proposta di legge che rappresenta un passo in avanti per il nostro territorio”

“La volontà di trasformare la Scuola in Accademia permetterebbe di offrire ai nostri agenti un percorso formativo qualificato e di alto livello.” Commenta Gianluca Quadrini, Consigliere della Provincia di Frosinone e Vicepresidente di Anci Lazio, delegato alle Politiche di Sicurezza, a seguito della proposta di legge del Consigliere Regionale di Forza Italia, Roberta Della Casa di trasformare in Accademia la Scuola regionale di Polizia locale. La proposta di legge n. 104 intende sostituire la Scuola regionale di Polizia locale con l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, recependo le indicazioni dettate dalle norme nazionali ed europee con riferimento alle scuole di alta formazione. “Mi congratulo con la consigliera Roberta della Casa – aggiunge Quadrini – per l’attenta analisi delle esigenze e delle criticità della nostra regione in materia di Polizia locale e per aver avviato una proposta che permetterebbe agli agenti della polizia locale di essere pronti alle sfide sempre più complesse che si presentano nel campo della sicurezza. Insieme al lavoro e all’attenzione anche dell’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Luisa Regimenti, si sta dimostrando grande riguardo verso questo organo fondamentale per le nostre comunità. L’istituzione di un’Accademia dedicata contribuirebbe ad aumentare l’autorevolezza e la professionalità di questa figura. La loro presenza, infatti, garantisce il buon funzionamento del nostro territorio e pertanto è fondamentale che vengano forniti gli strumenti e le risorse necessarie per fare fronte alle sfide sempre più complesse. In qualità di Consigliere della Provincia di Frosinone e Vicepresidente di Anci Lazio confermo la mia diponibilità alla collaborazione e al dialogo per contribuire in maniera significativa al rafforzamento del sistema di sicurezza e per offrire alle giovani generazioni un percorso di formazione di alto livello nel campo della Polizia locale.

“Sono certo – conclude Quadrini – che questa proposta di legge riceverà l’appoggio da parte di tutti coloro che condividono l’importanza di investire nella formazione dei nostri agenti di Polizia locale e che il processo legislativo per l’approvazione si concluda positivamente affinchè l’accademia diventi l’eccellenza della Regione Lazio.”

COMUNICATO STAMPA