Accademia di Pisa: tre ingressi dal Golfo di Gaeta

Si è volta mercoledì 24 aprile, nella splendida cornice del Palazzo dei 12, in piazza dei cavalieri a Pisa, la bellissima cerimonia che vede l’ingresso ogni anno di nuovi Accademici nella prestigiosa Accademia di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano. Ben rappresentato il golfo di Gaeta.

Quest’anno, infatti, a “laurearsi” come nuovi accademici ben tre gli ingressi dal Golfo. Si tratta Capitano di Fregata Francesco Brengola, già comandante della base Pol Nato di Gaeta, del Dott. Nicola Pasciuto e dell’Avvocato Nicola Pesacane. Quest’ultimo autore di un pamphlet contenente studi documentali sull’antico Ordine di Santo Stefano, promosso dalla Legazione di Gaeta e donato ai nuovi accademici in fase di investitura.

L’attività dei novelli accademici, la loro attività di divulgazione culturale è stata valutata essenziale ed in linea con i fini dell’Accademia. I Legati dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano del Golfo di Gaeta, il dott. Daniele Elpidio Iadicicco ed il cav. Alberto Simione, avevano compiuto tale segnalazione al consiglio di Accademia proprio grazie alla collaborazione in campo culturale continuo instaurata con i tre nuovi accademici.

Solo quindici i nuovi ingressi in tutta Italia tra docenti universitari, alti ufficiali delle forze armate, personalità del mondo scientifico ed imprenditoriale. Viva soddisfazione del Presidente dell’Istituzione Umberto Ascani, che ha sottolineato come l’Accademia ed i suoi membri siano essenziali al lavoro svolto in ambito culturale, introducendo il Presidente dell’Accademia, il prof. Marco Gemignani, che ha proceduto con l’accettazione dei nuovi accademici.

