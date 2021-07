Accademia di Belle Arti di Frosinone, Loredana Rea confermata direttrice

“La conferma della professoressa Loredana Rea alla direzione dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone non può che essere motivo di grande soddisfazione non solo per le riconosciute capacità professionali di cui ha dato prova in questi tre anni alla guida dell’Aba. Ma è certamente una buona notizia per la prosecuzione della proficua e intensa collaborazione che i due enti, Accademia e Provincia, hanno intrapreso sin dall’insediamento della professoressa Rea che, insieme al presidente De Vellis, hanno dato lustro a una delle eccellenze formative del nostro territorio. Le mie più sentite congratulazioni, dunque, per il nuovo triennio di lavoro che attende la direttrice Rea, nella consapevolezza che l’Accademia centrerà altri ambiziosi traguardi potendo contare sempre sul sostegno e sulla vicinanza dell’Amministrazione provinciale che mi onoro di presiedere”.Lo dichiara il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, a margine della conferma della professoressa Loredana Rea alla direzione dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone.

comunicato stampa