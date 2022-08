Acampora in visita al centro estivo Aicslandia. “I nostri giovani sono il vero motore del cambiamento”

Il presidente della Camera di Commercio ha fatto visita ai piccoli ospiti dell’ex campo Coni. Un’occasione per parlare di politiche sociali, di inclusione, istruzione e sport

Il presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha fatto visita, nei giorni scorsi, al centro estivo Aicslandia del capoluogo ciociaro. Al campo di Atletica Bruno Zauli, ex Campo CONI, Acampora ha incontrato Maria Rita D’Amico, referente regionale politiche sociali AICS; Filippo Tiberia, referente del consiglio nazionale AICS ed il presidente provinciale Attilio Pirandello.

Una mattinata, tra i bambini e i ragazzi ospiti del centro estivo, che è stata l’occasione per parlare di politiche sociali, di progetti d’inclusione ma anche di istruzione e sport. Perchè, come afferma lo stesso Acampora: “I bambini e i ragazzi sono il nostro domani, il futuro che dobbiamo coltivare. Su di loro dobbiamo puntare con programmi scolastici mirati alla formazione di giovani capaci e consapevoli delle sfide che li attendono. Ma sono importanti anche la socialità, come quella promossa nei centri estivi Aicslandia, l’apprendimento attraverso il gioco e l’inclusione, perchè nessun bambino di oggi resti indietro domani. In uno scenario storico come quello che stiamo vivendo è importante che i nostri giovani comprendano che loro sono il vero motore del cambiamento che ci attende”.

“Dovremo rivedere i nostri schemi, le nostre abitudini, le nostre priorità – ha proseguito il presidente della CCIAA – per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino, temi sui quali come ente camerale siamo impegnati da tempo. Ebbene, il mondo che consegneremo nelle mani dei nostri ragazzi dovrà essere rivoluzionato rispetto a quello di oggi se vogliamo garantire loro un futuro. Per questo, sarà fondamentale fornire loro tutte le consapevolezze e le conoscenze necessarie a comprendere l’importanza del cambiamento che ci apprestiamo a compiere. Mi complimento con tutte le figure che lavorano dietro il progetto Aicslandia per l’impegno profuso in questa direzione e per l’ottimo lavoro svolto, un impegno che sono onorato di aver visto da vicino”.

