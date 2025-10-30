Abruzzo Infinity Love: l’Abruzzo si racconta come nuova destinazione del Wedding Tourism

Abruzzo Infinity Love
Il 3 novembre all’Aeroporto d’Abruzzo la presentazione del portale dedicato al turismo romantico, sostenuto dall’Intelligenza Artificiale

L’Abruzzo entra a pieno titolo nel panorama italiano del Wedding Tourism, con un progetto innovativo che unisce tecnologia, identità e racconto del territorio. Si chiama Abruzzo Infinity Love il portale promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con Wedding Bureau Consulting e sarà presentato ufficialmente lunedì 3 novembre 2025, a partire dalle ore 10,30, presso l’Aeroporto d’Abruzzo.

L’obiettivo è chiaro: posizionare la regione Abruzzo come nuova destinazione emergente per il turismo matrimoniale, valorizzando i fornitori locali, i Comuni, le case comunali, le dimore storiche, le aziende di catering, gli operatori turistici e gli artigiani, che rappresentano la filiera del matrimonio.
Il progetto, tradotto in più lingue, è pensato per accompagnare le coppie italiane e straniere nella scoperta di un Abruzzo autentico, tra mare, borghi, colline, vigne e montagne, offrendo esperienze che uniscono accoglienza, paesaggio e romanticismo.

Elemento distintivo del portale è l’integrazione di un sistema di Intelligenza Artificiale che facilita la ricerca e propone percorsi personalizzati in base alle preferenze dell’utente. Abruzzoinfinitylove.it non è solo una vetrina, ma un vero e proprio ecosistema narrativo che coinvolge imprese, istituzioni e operatori del settore in un racconto condiviso, autentico e sostenibile del territorio.

Alla presentazione interverranno Tosca Chersich, dirigente della Camera di Commercio Chieti Pescara e coordinatrice del progetto, Claudia Ciccotti Giammaria del Cda SAGA–Aeroporto d’Abruzzo e Francesca Schunck, presidente di Wedding Bureau Consulting e coordinatrice dell’iniziativa. Seguiranno gli interventi di Roberto Ettorre, esperto di comunicazione digitale e responsabile dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale sul portale e Liana Moca, presidente di FederCelebranti, che illustrerà la crescita della domanda di cerimonie civili e simboliche da parte del pubblico internazionale.

Il pomeriggio sarà dedicato alla formazione con ospiti d’eccezione: Ruben Santopietro, CEO di Visit Italy e opinion leader del turismo digitale, Angelo Garini, architetto e wedding designer di fama internazionale e Antonio Marzano, giornalista, direttore della rivista DomaniMiSposo e presidente della Puglia Wedding Production Association, tra i massimi esperti italiani di Wedding Tourism.

Il progetto prevede una campagna di promozione finalizzata al consolidamento e al posizionamento dell’Abruzzo come nuova destinazione d’amore.

“L’Abruzzo ha una bellezza straordinaria e un potenziale unico – spiega Francesca Schunck – Con Abruzzo Infinity Love, grazie al supporto della Camera di Commercio Chieti Pescara, stiamo costruendo uno strumento che racconti questa bellezza al mondo, coinvolgendo gli operatori e costruendo un racconto condiviso e sostenibile”.

Di seguito il link, rivolto alle imprese delle province di Pescara e Chieti, per richiedere l’inserimento sul portale ed entrare a far parte dell’hub di riferimento del turismo romantico e matrimoniale in Abruzzo. Link: https://abruzzoinfinitylove.it/iscriviti-al-portale/

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Lunedì 3 novembre 2025 – Aeroporto d’Abruzzo

Programma della mattina

Ore 10:30 – Saluti istituzionali

  • Gennaro Strever – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara
  • Giorgio Fraccastoro – Presidente SAGA, Aeroporto d’Abruzzo

Interventi

  • Tosca Chersich – Dirigente Area Promozione e Sviluppo del Territorio, Camera di Commercio Chieti Pescara
    “L’impegno della Camera di Commercio per la promozione dell’Abruzzo Wedding Destination”
  • Claudia Ciccotti Giammaria – CdA SAGA, Aeroporto d’Abruzzo
    “L’Aeroporto, cuore dell’accoglienza turistica abruzzese”
  • Liana Moca – Presidente FederCelebranti
    “Riti e Wedding Tourism. La richiesta straniera”
  • Francesca Schunck – Presidente Associazione Wedding Bureau
    “Abruzzo Infinity Love: un portale che comincia a raccontare il cuore del nostro territorio”
  • Roberto Ettorre – Digital Strategist & SEO Specialist, Webshop                                                         “Presentazione del portale Abruzzo Infinity Love – Le sue funzionalità”

Ore 13:00 – Lunch di networking

Programma del pomeriggio

Ore 15:00 – Incontro con gli esperti

  • Ruben Santopietro – CEO Visit Italy “La definizione del prodotto turistico e la sua credibilità internazionale”
  • Angelo Garini – Architetto del matrimonio, icona del wedding internazionale “Il mercato del Wedding Internazionale: non solo location di lusso, ma il valore dell’Intimate Wedding”

Facilitatori della giornata

  • Antonio Marzano – Giornalista ed esperto di economia e turismo wedding
  • Francesca Schunck – Presidente Associazione Wedding Bureau

