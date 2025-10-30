Abruzzo Infinity Love: l’Abruzzo si racconta come nuova destinazione del Wedding Tourism

Il 3 novembre all’Aeroporto d’Abruzzo la presentazione del portale dedicato al turismo romantico, sostenuto dall’Intelligenza Artificiale

L’Abruzzo entra a pieno titolo nel panorama italiano del Wedding Tourism, con un progetto innovativo che unisce tecnologia, identità e racconto del territorio. Si chiama Abruzzo Infinity Love il portale promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con Wedding Bureau Consulting e sarà presentato ufficialmente lunedì 3 novembre 2025, a partire dalle ore 10,30, presso l’Aeroporto d’Abruzzo.

L’obiettivo è chiaro: posizionare la regione Abruzzo come nuova destinazione emergente per il turismo matrimoniale, valorizzando i fornitori locali, i Comuni, le case comunali, le dimore storiche, le aziende di catering, gli operatori turistici e gli artigiani, che rappresentano la filiera del matrimonio.

Il progetto, tradotto in più lingue, è pensato per accompagnare le coppie italiane e straniere nella scoperta di un Abruzzo autentico, tra mare, borghi, colline, vigne e montagne, offrendo esperienze che uniscono accoglienza, paesaggio e romanticismo.

Elemento distintivo del portale è l’integrazione di un sistema di Intelligenza Artificiale che facilita la ricerca e propone percorsi personalizzati in base alle preferenze dell’utente. Abruzzoinfinitylove.it non è solo una vetrina, ma un vero e proprio ecosistema narrativo che coinvolge imprese, istituzioni e operatori del settore in un racconto condiviso, autentico e sostenibile del territorio.

Alla presentazione interverranno Tosca Chersich, dirigente della Camera di Commercio Chieti Pescara e coordinatrice del progetto, Claudia Ciccotti Giammaria del Cda SAGA–Aeroporto d’Abruzzo e Francesca Schunck, presidente di Wedding Bureau Consulting e coordinatrice dell’iniziativa. Seguiranno gli interventi di Roberto Ettorre, esperto di comunicazione digitale e responsabile dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale sul portale e Liana Moca, presidente di FederCelebranti, che illustrerà la crescita della domanda di cerimonie civili e simboliche da parte del pubblico internazionale.

Il pomeriggio sarà dedicato alla formazione con ospiti d’eccezione: Ruben Santopietro, CEO di Visit Italy e opinion leader del turismo digitale, Angelo Garini, architetto e wedding designer di fama internazionale e Antonio Marzano, giornalista, direttore della rivista DomaniMiSposo e presidente della Puglia Wedding Production Association, tra i massimi esperti italiani di Wedding Tourism.

Il progetto prevede una campagna di promozione finalizzata al consolidamento e al posizionamento dell’Abruzzo come nuova destinazione d’amore.

“L’Abruzzo ha una bellezza straordinaria e un potenziale unico – spiega Francesca Schunck – Con Abruzzo Infinity Love, grazie al supporto della Camera di Commercio Chieti Pescara, stiamo costruendo uno strumento che racconti questa bellezza al mondo, coinvolgendo gli operatori e costruendo un racconto condiviso e sostenibile”.

Di seguito il link, rivolto alle imprese delle province di Pescara e Chieti, per richiedere l’inserimento sul portale ed entrare a far parte dell’hub di riferimento del turismo romantico e matrimoniale in Abruzzo. Link: https://abruzzoinfinitylove.it/iscriviti-al-portale/

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Lunedì 3 novembre 2025 – Aeroporto d’Abruzzo

Programma della mattina

Ore 10:30 – Saluti istituzionali

Gennaro Strever – Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara

Giorgio Fraccastoro – Presidente SAGA, Aeroporto d’Abruzzo

Interventi

Tosca Chersich – Dirigente Area Promozione e Sviluppo del Territorio, Camera di Commercio Chieti Pescara

“L’impegno della Camera di Commercio per la promozione dell’Abruzzo Wedding Destination”

“L’impegno della Camera di Commercio per la promozione dell’Abruzzo Wedding Destination” Claudia Ciccotti Giammaria – CdA SAGA, Aeroporto d’Abruzzo

“L’Aeroporto, cuore dell’accoglienza turistica abruzzese”

“L’Aeroporto, cuore dell’accoglienza turistica abruzzese” Liana Moca – Presidente FederCelebranti

“Riti e Wedding Tourism. La richiesta straniera”

“Riti e Wedding Tourism. La richiesta straniera” Francesca Schunck – Presidente Associazione Wedding Bureau

“Abruzzo Infinity Love: un portale che comincia a raccontare il cuore del nostro territorio”

“Abruzzo Infinity Love: un portale che comincia a raccontare il cuore del nostro territorio” Roberto Ettorre – Digital Strategist & SEO Specialist, Webshop “Presentazione del portale Abruzzo Infinity Love – Le sue funzionalità”

Ore 13:00 – Lunch di networking

Programma del pomeriggio

Ore 15:00 – Incontro con gli esperti

Ruben Santopietro – CEO Visit Italy “La definizione del prodotto turistico e la sua credibilità internazionale”

Angelo Garini – Architetto del matrimonio, icona del wedding internazionale “Il mercato del Wedding Internazionale: non solo location di lusso, ma il valore dell’Intimate Wedding”

Facilitatori della giornata

Antonio Marzano – Giornalista ed esperto di economia e turismo wedding

Francesca Schunck – Presidente Associazione Wedding Bureau