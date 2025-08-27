Abruzzo, incentivi ai mercati rionali: la Regione aderisce al bando del Ministero

La Regione Abruzzo ha deciso di aderire al bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a sostegno del settore fieristico e dei mercati rionali, riconoscendoli come spazi commerciali strategici e attrattivi anche in chiave turistica.“È un’opportunità che riteniamo debbano cogliere tutti i sindaci abruzzesi, incentivando i mercati rionali per la loro storia sociale ed economica”, afferma l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca. L’iniziativa mira a sostenere un settore che, insieme al commercio fisso, sta attraversando una fase di stagnazione.Il decreto, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, definisce i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese interessate a partecipare a manifestazioni fieristiche e a progetti di valorizzazione dei mercati rionali. Le risorse saranno destinate a progetti di ammodernamento, ampliamento e riqualificazione strutturale, con particolare attenzione all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale.“Le Regioni – spiega l’assessore Magnacca – utilizzeranno le risorse per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali presenti sul proprio territorio, rafforzandone il ruolo economico e sociale e migliorando l’esperienza dei cittadini e dei turisti”. Foto archivio

