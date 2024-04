Aborto, Battisti: “Destra contro i diritti delle donne”

“La destra mette ancora una volta in discussione l’autodeterminazione femminile, proprio mentre pochi giorni fa a Bruxelles è stata approvata una risoluzione per inserire l’aborto tra i diritti fondamentali dell’Ue. Un tentativo vergognoso di smontare, pezzo per pezzo, la 194 con la presenza della associazioni pro-vita nei consultori. Combatteremo l’ennesimo attacco alle libertà e ai diritti delle donne di disporre del proprio corpo e di autodeterminarsi”.Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

Comunicato stampa

Correlati