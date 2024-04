Abbruzzese tra i giovani a Frosinone: “Insieme per un’Europa più forte, unita e inclusiva”

Entusiasmo, decisione e idee chiare. Così può essere sintetizzato l’incontro “I giovani e l’Europa” promosso, venerdi a Frosinone dal candidato della Lega alle elezioni europee, Mario Abbruzzese. Un format innovativo dove i giovani hanno potuto esprimersi, dialogare, fare domande e rispondere alle domande degli ospiti. A fare gli onori di casa il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli e il consigliere provinciale Andrea Amata. Della partita anche l’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, il deputato Nicola Ottaviani e Cinzia Bonfrisco europarlamentare e candidata anche lei per uno scranno a Bruxelles. A moderare e a dare i tempi all’incontro all’Hotel Memmina, Daniele Amelio che, nel corso della serata, ha presentato insieme a tanti giovani il neonato movimento politico “Futura”. Il sodalizio si identifica nel programma politico del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo.

“Per il movimento Futura, – ha detto Amelio – come per il gruppo ID, le identità nazionali devono essere abbracciate, rispettate e preservarte. No all’immigrazione di massa incontrollata. I parlamentari nazionali dovrebbero avere maggiore voce in capitolo nel processo decisionale dell’UE. Ogni nazione europea dovrebbe avere il diritto di determinare le proprie politiche, secondo le proprie esigenze”.

Tra i tanti temi trattati: la sicurezza, il Pnrr e soprattutto il no alle carni sintetiche e alle farine di insetti su cui Mario Abbruzzese ha dichiarato: “È una battaglia nazionale. Non possiamo permettere che sulle nostre tavole ci siano questo genere di prodotti con la cultura culinaria che rappresentiamo. Ma soprattutto dobbiamo difendere i nostri agricoltori e produttori che rappresentano il 25% del prodotto interno lordo nazionale”.

Su i giovani invece: “Che giornata a Frosinone con “Futura”! Grazie a tutti – ha detto ancora

Abbruzzese – per aver reso questa esperienza così ricca di significato. È stata una dimostrazione di quanto sia importante ascoltare e coinvolgere i giovani nelle decisioni che plasmeranno il domani in cui vivremo. La loro energia, passione e creatività sono la chiave per superare le sfide che ci attendono.

Grazie a tutti i partecipanti per la loro partecipazione e per aver condiviso la loro visione per un’Europa più forte, unita e inclusiva”.

COMUNICATO STAMPA